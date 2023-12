Cristina Hurtado revela detalles de su participación en 'La casa de los famosos'

Cristina Hurtado es una de las presentadoras más queridas de la televisión nacional, la antioqueña destacó en el Canal RCN cuando presentaba entretenimiento. Además, Hurtado tiene una amplia trayectoria en el mundo del modelaje y los negocios, ya que también es una exitosa empresaria.

Hurtado destaca como una mujer muy familiar, lleva una sólida relación con el también presentador José Narváez, fruto de su gran amor son sus hijos: Daniel, Juan José y Mateo.

Cristina concedió una entrevista a La Mega y allí reveló como el proyecto de 'La casa de los famosos' llegó a su vida profesional, la presentadora dijo: "Fue una propuesta que me hicieron a último momento. Realmente yo tenía varias propuestas y me tocó analizarlo. La verdad mi corazón vibró cuando me llegó está propuesta y me sentí muy feliz, es un proyecto maravilloso y un reto grandísimo para mi carrera".

Frente a su regreso al Canal RCN, la modelo dijo: "Lo mejor es que es de parte de mi casa y es muy lindo regresar a tu casa y hacer lo que te gusta".

Hurtado reveló cómo fue su encuentro con Carla Giraldo y contó lo que piensa de la actriz: "Fue un encuentro lindo, Carla es una vieja muy parchada, es una bacana esa mujer. Tiene una gran chispa, es muy fácil hablar y convivir con ella".

Finalmente, Cristina dijo que espera que el programa sea todo un éxito y que los colombianos se enamoren de la producción.