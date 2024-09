El pasado sábado 7 de septiembre, en una finca de caña de azúcar en Cali, se celebró la boda del año: Gabriela Tafur, exseñorita Colombia, y Esteban Santos, hijo menor del expresidente Juan Manuel Santos, dijeron "sí, acepto". Sin embargo, en la era de las redes sociales, no hay evento que escape del radar de los internautas, y esta lujosa celebración no fue la excepción. En pocas horas, las plataformas se inundaron de memes que no dejaron títere con cabeza, ¡ni Marbelle se salvó!

Comparaciones de película: ¿Crepúsculo o boda real? No pasaron ni 24 horas desde el "sí, acepto" cuando los memes comenzaron a florecer. Uno de los más virales fue una comparación épica: Gabriela y Esteban fueron comparados con la icónica boda de Crepúsculo, específicamente la de Edward y Bella en Amanecer Parte 1. “A mí no me engañan, Gabriela Tafur & Esteban Santos se inspiraron en la boda de Edward Cullen y Bella”, escribió el usuario Neil Palacio en X (anteriormente Twitter). La comparación fue tan precisa que muchos empezaron a ver la boda con otros ojos. ¿Habrá habido vampiros escondidos entre los invitados? También te puede interesar: Martín Santos y Natalia Jerez: ¿Qué pasó en "la boda del año"? El primer chat de amor… ¡y un meme! Gabriela, en un gesto tierno, compartió el pantallazo del primer mensaje que intercambió con Esteban, el cual marcó el inicio de su historia de amor. Pero, claro, internet nunca pierde la oportunidad de convertir lo sentimental en algo hilarante. El usuario Daniel Ibarra aprovechó y comentó: “Sin duda lo mejor que ha salido de la Especialización en Gestión Pública e Instituciones Administrativas... #SantosTafur”. ¡Un golpe maestro! Porque si algo nos ha enseñado el internet es que ningún detalle es demasiado pequeño para un buen meme. Los invitados a este exclusivo evento tampoco escaparon del ojo crítico y divertido de los usuarios. La actriz Maleja Restrepo y su esposo, el corredor de motocross Tatán Mejía, fueron el blanco perfecto. En una de las imágenes que circuló por redes, posan junto a los novios, y alguien no tardó en compararlo con esos incómodos encuentros entre primos lejanos que apenas se ven en bodas. La imagen se viralizó, y las risas no faltaron. Otro personaje destacado de la boda fue la mamá del novio, la elegante María Clemencia Rodríguez, más conocida como ‘Tutina’. Su vestido diseñado por Isabel Henao fue un éxito, pero ni siquiera eso la salvó de un meme. Usuarios recordaron una vieja imagen suya repartiendo lechona en un evento presidencial, y la foto resurgió con fuerza. ¡Lección aprendida: en las redes, todo pasado vuelve a cobrar vida!

