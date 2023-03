La 'Barbie colombiana' subió picantes fotos en lencería blanca: ¡Qué teteros!

La 'barbie' publicó aquellas imágenes con un mensaje que dejó pensando a muchos.

Sin embargo, los seguidores no perdieron la oportunidad para criticarla y halagarla al mismo tiempo. La joven publicó aquellas imágenes con un mensaje que dejó pensando a muchos.

Lea también: La Barbie colombiana subió la temperatura al posar en lencería: más de uno quedó embobado

"Este chocorramito cual es 😊💜 niñas, si yo no me hubiera amado tanto tendría una mansión y no 26 cirugías😊… O ustedes invierten en algo que no les gusta o que no aman?"

A lo que varios quedaron pensativos por sus palabras. Algunos afirmaron que tenía una idea errada de lo que es el amor y otros simplemente decidieron felicitarla por ser cada día más 'barbie'.

Lea también: La 'Barbie colombiana' dejó sin aliento a más de uno con sensuales fotografías

"Tienes una idea errada de lo que es amor", "Haciendo Zoom en tu axila", "Amor propio? 🤣🤣🤣🤣 Yo diría que odio", "Hermosa", "Eres arte", "Más barbie que todos los días", entre otros.