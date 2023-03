La 'Barbie colombiana' se hizo otro 'retoquito' y quedó irreconocible: "Parezco el emoji del ovni"

La Barbie Colombiana sigue estando en el ojo del huracán por la cantidad de cirugías que se ha realizado.

Sin embargo, la mujer decidió pronunciarse sobres las cirugías estéticas que tiene su Sofía. "Mientras que a mis detractores les pido que no hagan show, lo que pasa es que ven una mujer sin tabúes y se asustan, porque todo es show para ustedes", así expresó Tatiana.

Lea también: La Barbie colombiana encendió las redes con semejante cuerpazo: dejó chorreando baba a más de uno

La 'Barbie Colombiana' siguió estando en el ojo del huracán luego de que volviera a exponer a su hija a otra intervención quirúrgica. La colombiana sometió a su niña a un aumento de labios. Este hecho generó indignación en algunos, tanto así, que algunos aseguran que "la está madurando muy biche".

Ahora bien, volvió a subir contenido a sus redes sociales e impactó a más de uno. Por medio de unos videos confesó que se realizó su séptimo levantamiento de cejas y que al parecer, no la ha estado pasando muy bien por los dolores.

"No me veo tan terrible como me siento. Este es el séptimo levantamiento de cejas, y lo hice estando hormonal, nunca lo hagan estando así. Esto duele como nunca. Parezco el emoji del ovni, pero de malas".

Lea también: La 'Barbie Colombiana' llora amargamente por una situación con su hija: "es una niña vulnerable"

En las imágenes que se subieron a la cuenta de 'Rechimes' se detalla cómo se encuentra y cómo ha avanzado su recuperación. Por cual, llevó a que varios la volvieran a criticar.

"Tantos arreglos estéticos para usar filtros", "Solo le falta levantarse la autoestima", "está obsesionada", "está esclavizada de la vanidad", "por estar en estas, es que la hija está como está", fueron algunos de los comentarios que no perdonaron a la 'Barbie colombiana'.