La actriz de 'Rigo' que cuenta cómo sus vecinos le hacen barra cada vez que la ven

¿Cómo son los vecinos de Stephania Duque con ella?

Lo más conmovedor es el apoyo incondicional que recibe de sus vecinos, quienes se enorgullecen de verla triunfar en cada episodio de la novela. En sus propias palabras, "Es muy lindo, sobre todo los que son amigos reales, porque hay vecinos que han sido egoístas toda la vida, hay que decirlo, pero hay gente que se siente orgullosa porque me lo han dicho varias veces, me hacen mucha barra".

También te puede interesar: La cuñada de 'Rigo’ decide hablar y cuenta por qué no apareció en la novela

¿Quién es Stephania Duque, la actriz que da vida a Adriana Mora?

Duque también compartió detalles sobre su camino hacia el éxito, enfatizando el arduo trabajo y la dedicación que ha invertido desde una edad temprana en su carrera actoral. Reflexionando sobre su experiencia en un entorno donde algunos desconocen el esfuerzo que implica ser actriz, expresó: "Yo he trabajado muy duro desde chiquita, entonces, ¿cómo se llega? Trabajando muy fuerte por eso, estudiando, aprendiendo, reconociendo, escuchando, porque claro, crezco en un barrio donde realmente mucha gente no sabe que para ser actriz hay que estudiar, muchos piensan que es como un golpe de suerte y yo no los culpo”.

Stephania Duque no solo ha cautivado con su talento en la pantalla, sino que también ha inspirado a muchos al compartir su historia y demostrar que el éxito se construye con esfuerzo y dedicación, sin importar el lugar de origen. Su conexión con su comunidad y su determinación son un ejemplo inspirador para todos aquellos que persiguen sus sueños.