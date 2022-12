Kirstie Alley: películas y series donde la actriz estadounidense brilló con su talento

Kirstie Alley es y será recordada como Rebecca Howe de 'Cheers'.

La guionista y también productora hizo su debut en la pantalla chica y grande, ya que siendo muy joven participó en films como 'Star Trek II: The Wrath of Khan', 'Bunny's Tale', 'Stark: Mirror Image', entre otras.

Pese a que las producciones fueron un rotundo éxito en su vida, la actuación de Alley en 'Mira quién habla' en la que dio vida a una madre soltera que se enamora de un conductor de taxi que fue interpretado por John Travolta, fue el film que le abrió la puerta a las grandes ligas.

Posteriormente, a su vida llegó quizás uno de sus papeles más representativos, ya que en 1987 fue contratada para ser parte de 'Cheers' interpretando a Rebecca Howe, una gerente de un bar que aspira a casarse con un hombre millonario de Boston, siendo esta una de las comedias más importantes de la televisión estadounidense.

Cabe resaltar, que en la industria cinematográfica, Kirstie Alley también tuvo la oportunidad de hacer historia con su talento como guionista, pues tras escribir la mediática vida de una celebridad con sobrepeso, la estadounidense produjo la serie 'Fat Actress' en donde ella mismas fue la protagonista.

A esta lista también se unen producciones como 'Veronica’s Closet', 'One More Chance', 'Champions', 'Cita a ciegas' con a Bruce Willis, 'Runaway', etc, esto hasta el 2016 cuando decidió poner en alto su carrera como actriz.