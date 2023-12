A través de las redes sociales se ha viralizado el video de Kimberly Loaiza, en donde sus canciones se parecen mucho a las de Karol G. En donde los fans, la defienden, pero también hay otros que están a favor de la 'Bichota'.

Algunos dicen que no es copia y que solo se trata de una inspiración. Asimismo, algunos aseguran que no se trata de una copia, sino de una inspiración. Estos fueron algunos de los comentarios que hicieron los internautas.

Lee también: Juan de Dios Pantoja admitió que le puso los 'cachos' a Kimberly Loaiza y ella se pronunció

"No copia solamente se metió en el mismo género de la canción", "ya no pueden decir algo en las canciones", "no se peleen, son amigas", "Kimberly ya dijo, se vale inspirarse en otra famosa", "Kim admitió que es fan de Karol G", dijeron algunos.