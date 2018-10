Kim Kardashian hizo una inesperada confesión sobre su vida sexual

Durante once años Kim Kardashian ha vivido bajo la exposición pública absoluta. Desde el estreno de su reality de televisión, ‘Keeping Up with the Kardashians’, en octubre de 2007, cada paso de la empresaria es registrado por un montón de cámaras que conviven con ella día y noche, esto sin contar la infinidad de paparazzi que la persiguen por todos lados y las redes sociales, de las cuales la estrella de televisión no se despega ni un segundo, informando a todos sus seguidores sobre su vida y sus proyectos. Pareciera que no queda una sola cosa de Kim Kardashian que falte por conocer o por lo menos, eso se creía.

Recientemente Kim Kardashian se desnudó para la portada de la revista Richardson, medio que celebra su vigésimo aniversario y para el cual, la modelo y empresaria habló como nunca sobre su vida sexual asegurando que en la intimidad es mucho más tímida de lo que se refleja en sus redes sociales. Algo que sorprende, pues Kardashian no teme a la hora de ser fotografiada como Dios la trajo al mundo cada vez que se le antoja, incluso, siempre se ha vendido como una mujer seductora e intensamente sexual.

“Mi persona pública es salvaje y sexual. Puedo ir a un set y estar completamente desnuda frente a cincuenta personas haciendo una sesión de fotos, pero en la intimidad de una cama, soy tímida e insegura (…) En casa soy mucho más conservadora”, reseña Infobae.

La ‘socialité’, quien el pasado 21 de octubre cumplió 38 años, agregó que después de los embarazos de sus dos primeros hijos ‘North’ y ‘Saint’, no se sintió nada cómoda con los cambios en su cuerpo, pues la hacían sentir insegura y llegó a pensar que nunca más volvería a tener relaciones sexuales.

“Aumenté aproximadamente 30 kilos en mis embarazos, eso me hizo sentir muy diferente y poco atractiva (…) llegué a pensar –‘¡Nunca volveré a tener sexo en mi vida!-“. Sin embargo, Kardashian, quien está casada con el rapero Kanye West desde el año 2014, logró superar esta etapa.

