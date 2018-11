En las últimas horas se registró un fuerte incendio en Estados Unidos, específicamente en Los Ángeles, donde habita gran parte de estrellar de Hollywood. De acuerdo a información compartida por las autoridades responsables, las llamas eran incontrolables y se desplazaban a gran velocidad.

Sin embargo, la estrella de televisión, Kim Kardashian, fue una de las afectadas por este incidente que surgió cerca de su casa en el condado de Ventura, en el área metropolitana de Los Ángeles, por lo que tuvo que evacuar durante varias horas.

End of Las Virgenes Road overlooking Ahmanson Open Space preserve. THANK YOU for being on the front lines all night @LACOFD @VCFD @LHSLASD @CHPWestValley @LACoFireAirOps @LACoFDPIO pic.twitter.com/5hdbniX53b

— City of Calabasas (@CityofCalabasas) 9 de noviembre de 2018