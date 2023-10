Kim Kardashian cumple 43 años: descubre cómo se hizo multimillonaria

Descubre cómo Kim Kardashian ha construido un imperio financiero.

Los ingresos de Kim no se limitan únicamente a su carrera en la pantalla, ya que también se beneficia de acuerdos lucrativos en las redes sociales. Por cada mención en sus perfiles digitales, Kim cobra en promedio unos 720 mil dólares , gracias a su destacada habilidad para entrelazar su vida personal y profesional en estas plataformas, una estrategia que ha resultado sumamente fructífera.

Actualmente, la fortuna de Kim Kardashian se estima en 1.800 millones de dólares y sigue en constante aumento. La serie de telerrealidad "Keeping Up With the Kardashians" ha vuelto para su decimosexta temporada, garantizando que las disputas familiares y las promociones de productos seguirán entreteniendo a la audiencia y contribuyendo al crecimiento de la riqueza de la familia Kardashian.

Hacia el año 2017, Kim Kardashian emprendió su incursión en el mundo de la belleza al crear su propia compañía de productos de belleza y maquillaje, KKW, siguiendo los pasos de su hermana Kylie Jenner. El éxito fue abrumador, con las primeras 300 mil unidades vendidas en cuestión de minutos.