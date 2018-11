El pasado 10 de abril Khloé Kardashian, quien estaba a punto de tener su primer bebé, fruto de su relación con el jugador de baloncesto Tristan Thompson, sufrió quizás, una de sus mayores decepciones amorosas.

Varios medios replicaron unos videos que daban fe de la infidelidad de Thompson, mientras Khloé estaba ad portas de dar a luz. El primer video que se conoció fue grabado unos días antes, el sábado 7 de abril; en la grabación se veía al jugador de la NBA besando a otra mujer en un bar de Manhattan, Nueva York.

En el segundo video que data del 7 de octubre de 2017, se podía ver claramente al deportista divirtiéndose con dos mujeres, a quienes tocó y besó.

Pese al escándalo, Khloé Kardashian no se manifestó al respecto, se concentró en su parto dando a luz a su hija True el 12 de abril de este año. Aunque muchos de sus seguidores esperaban y le aconsejaban terminar la relación con Tristan Thompson, la estrella de televisión decidió no hacerlo y se mantuvo al margen de la situación.

Hoy, siete meses después del escándalo, Khloé ha roto el silencio y habló por primera vez del tema respondiendo el comentario de una seguidora en Twitter.

Identificada como Anna Pena, la mujer expresó, “Me siento tan mal porque Khloé Kardashian tuvo que afrontar lo que hizo Tristan mientras filmaba ‘Keeping up with the Kardashians’. Si no me equivoco, el próximo episodio será una locura. Eres tan fuerte para poner ese tema personal como parte del programa, sabiendo que millones de personas lo verán. No podría hacerlo”.

A lo que la ‘socialité’ contestó, “Tristemente así será. Hago este programa para mostrar lo bueno y lo malo ¿verdad? Sin embargo, es muy difícil revivir esto, pero así es la vida”.

Sadly, it will. I signed up to show the for the good and the bad, right? The bad is very hard to relive but it’s life

— Khloé (@khloekardashian) 29 de octubre de 2018