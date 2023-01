Keityn, quien ayudo a componer la canción de Shakira y BZRP, revela varios secretos del tema

El colombiano confesó varios detalles de la composición y reveló algunos 'guardaditos' bien potentes.

La artista barranquillera en poco tiempo logró con este tema superar varios récords en plataformas digitales. Además, se convirtió en el número uno del top global de Spotify.

Puedes ver: Amigas de Clara Chía la consuelan por su reacción a canción de Shakira: "claro que no era para vos"

El colaborador de Shakira para componer la letra de esta canción fue un colombiano conocido como Keityn, el caleño viajó a España para reunirse con la intérprete de 'Te felicito' y trabajar junto a BZRP en el tema.

En entrevista con Molusco TV, Keityn aclaró que en realidad él no escribió todo el tema, como se asegura en algunos portales, porque en realidad trabajaron en conjunto para escribir esta colaboración.

Reveló también que él también colaboró en los dos anteriores temas de Shakira (Te felicitó y Monotonía). El caleño revela también que el tema fue un trabajo de los tres. Agregó que estuvo tres días en la casa de Shakira y tuvo que volver a Latinoamérica por cuestiones laborales, sin embargo, BZRP y la colombiana seguían en constante contacto con él para terminar la canción.

Lea también: Shakira también tuvo un Twingo: esta es su colección de carros y la de Piqué

Así mismo, reveló que habían armado una versión de la canción mucho más diferente, en las que hablaron de otro tipo de cosas, las cuales decidieron retirar para evitar problemas legales. “No sé si (era) más fuertes, pero menos concretas como las que están ahí”.

Reveló también que la línea "las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan", hacía parte de la primera versión que habían realizado.

Al final de la entrevista, Keityn apoyó abiertamente a su colega y amiga Shakira, que hoy en día vive su despecho o su 'tusa' acompañada de miles de seguidores alrededor del mundo.

“Cada quien hace su duelo, supera sus despechos como quiera, ella es artista, usted no la ponga hacer limonada, si quiere liberarse de esa manera, que lo haga, yo estoy totalmente de acuerdo con ella, está sacando música, no está haciendo nada que no sepa hacer”, expresó.