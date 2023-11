Karol G y Kali Uchis: se conoce una parte de la canción 'Labios mordidos'

El próximo 23 de noviembre, Karol G y Kali Uchis lanzará su canción 'Labios mordidos'. Aseguran que podrá a más de uno a bailar en las discotecas con este ritmo. La misma 'Bichota' mostró un pedazo en su brillante presentación en los Billboard. Después de esto, se conoció un adelanto de lo que sería la canción.

En medio de esta situación, Uchis le dedicó unas lindas palabras a la novia de Feid. En donde dijo que se sentía muy orgullosa de colaborar con ella y le agradeció por estar en este nuevo sencillo.

"Es un gran honor para mí hacer esto una realidad porque para mí, Karol representa a Colombia al nivel mundial como una mujer hermosa from the inside out. Tengo mucho respeto por su dedicación a su trabajo y es un orgullo, gracias Karol por ser parte de este proyecto", expresó la intérprete de 'Telepatía'.

Además, subió un par de fotos, mostrando los 'outfits' que usaron por este video. Y lo divas que se ven con cualquier look, que se ve muy prometedor.