Karol G y el video del que todo el mundo está hablando: hizo anuncio que nadie esperaba

Karol G sorprendió a más de uno con anuncio que alegró a todos sus fans.

En las últimas horas, subió un video a sus redes sociales, en donde aparece cantando con un niño su más reciente canción 'Mañana será bonito'. Ella lucía un 'look' granjero, con el que muchos se enamoraron.

Con este 'clip' dio un anuncio que nadie esperaba. Confirmó que hará un tour por Estados Unidos. Empezará el 11 de agosto en Las Vegas. El 18 del mismo mes se irá para Los Ángeles. Luego el 25 estará en Miami, le sigue Houston el 29. En Dallas se presentará el 2 septiembre y terminará su gira en Nueva York el 7 de septiembre.

Si quiere asistir, se puede registrar en la página. Tiene hasta el 30 de abril hasta las 11:59 p.m. para hacerlo. Allí podrá tener más información del evento y de cómo se hará la compra de boletas para este gran concierto de 'La Bichota'.

Hay que indicar que, la misma Karol G había dicho que no iba a regresar a los escenarios por un tiempo, sin embargo, el éxito de sus últimas canciones la llevaron a tomar dicha decisión. Así lo confirmó con un mensaje en Instagram.

"Yo sé que había dicho que no … pero con el amor a este álbum y mis ganas de cantar todas las canciones con ustedes NO ME AGUANTÉ 🙈🥺 #MañanaSeraBonitoTour es una realidad 🥹☀️🌺 🌊🐠🦀🌴🐈‍⬛ 🌸 Regístrate Link in BIO".

Sus seguidores no caben de la dicha por este anuncio y están contando los días para verla en vivo y en directo. "No lo puedo creer", "Parce que chimbita de actitud de los dos", "Amo a ese niño ❤️❤️❤️ que bueno", "Casi muero de la felicidad", " Estoy llorando, riendo, todo juntoooo", "Algún día iré a un concierto tuyo", entre otros.