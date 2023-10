Karol G y el contundente mensaje que envió, que dejó pensando a muchos, ¿lo dijo por Feid?

Ahora bien, recientemente Karol G dejó un mensaje en Twitter (X), en donde dejó a todos pensando si realmente se refirió a su relación con el 'Ferxxo'. El texto decía lo siguiente "Al chismoso hay que tenerlo confundido" y luego lo terminó con una rosa.

Adicionalmente, se conoció un video, en donde está la intérprete de 'Mi ex tenía razón' en los Premios Billboard y fue a saludar a Feid, pero de mejilla. Lo que generó todo tipo de comentarios, porque confundió a todos los seguidores. No confirmó si siguen o si están de amigos.

Por lo cual, los internautas no pedieron la oportunidad para hablar de este tema y además, dijeron que no sabía lo que estaba pasando, que estaban más que confundidos por esa relación.

"Jajajajaj tonces parce que más😂", "Si Karol te creímos 😂😂😂 más distante y mueren ambos", "Se han dejado y quiere confundir ella", "Si claro aquí la unica confundida es ella 🤣🤣🤣🤣", "Le toco salir a decir eso porque la hicieron quedar mal", "Siempre lo he dicho, no me les trago ese cuento", "Evidentemente estaban como enojado", dijeron algunos.