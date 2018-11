Karol G y Anuel AA se dieron un apasionado beso en pleno concierto

La cantante colombiana Karol G y el puertorriqueño Anuel AA compartieron escenario en Nueva York y dejaron a sus fanáticos enloquecidos con la espectacular presentación que hicieron juntos de su tema ‘Culpables’.

La euforia del público fue mayor cuando terminó la canción y Karol G le hizo un inusual gesto a Anuel AA, se acercaron y terminaron dándose un apasionado beso que quedó registrado en un video que ambos publicaron en sus respectivas cuentas de redes sociales.

Ver esta publicación en Instagram 🙈🙉🙊 Una publicación compartida por KAROL G (@karolg) el 17 de Nov de 2018 a las 8:28 PST

Muchos celebraron la relación, pero otros cuestionaron a la pareja y el gesto de Anuel AA de lamer el rostro de la joven. Este video se suma a la polémica que surgió hace unas semanas cuando Karol G arremetió contra Coscuella por publicar una foto que se tomó junto a ella en medio de la rivalidad que tiene el reguetonero precisamente con Anuel AA.

“No tienes ni mi respeto, ni mi admiración (…) lo primero que te dije fue que no quería estar en medio de esa guerra que tienen (…) lo que buscas es seguir dañando a las personas y que bajo caíste involucrándome a mi. Te falta mucho para ser hombre. En pelea de hombres no se mete a una mujer”, comentó la cantante en la publicación.

Karol G ha estado en el ojo de los medios desde la semana pasada por el premio Grammy que recibió como ‘Nueva mejor artista’ y por el vestuario atrevido que usó tanto para la alfombra roja como para su presentación en Las Vegas.

Además, se conoció que la artista colombiana no pudo celebrar como quería su premio porque de los Grammy salió directo para el hospital por una descompensación que sufrió al parecer por la dura semana que tuvo. Karol G fue hospitalizada y un día después fue dada de alta.

A través de sus redes sociales publicó una fotografía en la que aparecía en la camilla de una clínica con oxígeno.

De Las Vegas, Karol G salió directo a Nueva York para encontrarse con Anuel AA.

Por: María Camila Torres – La FM