Por segunda vez, Karol G es criticada por su físico en fotografías de revista.

Luego de ser tendencia por aparecer de sorpresa en el concierto de Alicia Keys y cantar junto a ella, Karol G vuelve a dar de que hablar, pero esta vez no tan bien como 'La Bichota' quisiera.

En su cuenta de Instagram, la famosa colombiana presumió algunas fotografías tomadas por la revista de moda estadounidense W Magazine, no obstante, aunque la joven artista agradeció al medio por el trabajo realizado, las imágenes no recibieron buenos comentarios, pues para muchos de los seguidores de Karol G, las instantáneas no muestra su belleza e incluso la hacen "lucir como un hombre".