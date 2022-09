El look de Karol G en el New York Fashion Week fue ampliamente comentado, pues para los expertos de la moda, la cantante colombiana supo combinarlo y llevarlo muy bien, no obstante, algunos seguidores de la artista compararon su atuendo con un edredón y aseguraron que "se vistió muy feo".

Como era de esperarse los comentarios estuvieron divididos, pues también hubo quienes comentaron que ella se ve hermosa con cualquier 'trapo' que se ponga.