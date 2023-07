¿Por qué Karol G se negó a colaborar en 'Sin Pijama' de Becky G?

Según lo dicho por la artista paisa, ella sintió que lo que iba a cantar no coincidía con su forma de ser, pensar y actuar, pues algunas estrofas hablaban de fumar marihuana, de ser una p*** en la cama y muchas otras cosas con las que 'La Bichota' no estaba de acuerdo.

"Yo llamé a Becky y le dije: no ven, yo creo que no hay necesidad y para qué vamos a decir que fumamos marihuana, pues si no lo hacemos. Yo le dije: yo la verdad yo canto lo que yo siento que me representa y lo que yo puedo defender", aseguró Karol G.

Para ese entonces Karol G cuidaba un poco más el que dirán, pues comprende el impacto que la música tiene en la sociedad y por ello decidió decir no a cantar 'Sin Pijama', pues además no se veía respondiendo a las preguntas de los periodistas: "¿Karol G tú fumas?".