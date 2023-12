¿Cómo fue la despedida de fin de año en la empresa de Karol G?

Karol G ha posicionado diferentes éxitos musicales, algunos de los más famosos son: 'Mañana será bonito', 'Gatúbelo', 'Cairo', 'Amargura', '200 copas', 'Provenza' y 'TQG', esta última fue una colaboración con su colega y compatriota, la barranquillera Shakira.

Recientemente, 'la Bichota' ha sido tendencia luego de que se conocieran diferentes fotos de la despedida de fin año que hubo en su compañía, Bichota Récords, la cual está ubicada en Antioquia.

En las redes sociales, varios de los trabajadores de la paisa compartieron los lujosos premios que patrocinó Karol G, algunos de ellos fueron: un bono de un millón de pesos y un viaje a Cancún.

Además, hubo un gran menú para todos los empleados y la coctelería estuvo variada y personalizada, pues los nombres eran los títulos de algunas de las canciones más famosas de Karol G. Uno de los más especiales fue el 'Bichota Seson', preparado con mezcal Ojo de Tigre, licor de lychees, tónica y escarcha de tajín.

Finalmente, no se supo si la artista hizo parte o no de la despedida, ya que fotos con Karol G no hubo. Tras conocerse el gran gesto que la antioqueña tuvo con sus trabajadores, le llovieron cientos de elogios en las redes sociales.