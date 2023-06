Karol G dejó con la boca abierta a todos sus fans, luego de posar muy sensual en minifalda.

La paisa se encuentra en Paris y allí participó en el desfile Jacquemus. También enamoró a muchos de sus internautas con el elegante vestido que usó. El traje era de color blanco, unos tacones y una mini cartera de color rojo. Con esta captura dejó loquito a varios, por ser una mujer muy sencilla y brillar en cada oportunidad que puede.

Karol G también ha sorprendido en su paso por la ciudad europea. Allí tuvo un encuentro inesperado con Eva Longoria Bastón, la reconocida actriz y directora de cine. Todo quedó grabado en un video que se viralizó en redes sociales. Ahora bien, la intérprete de 'Tusa' ha enamorado a todos con su atrevida 'faldita' que se ha robado toda la atención.

Los comentarios no se hicieron espera, luego de que se viera muy sensual con ese 'outfit', sin embargo, más de uno dijo que tenía una pinta parecida a la de la Rosalía. Además, en una foto salió sin nadita de ropa y enamoró a todos.

"Mi Barbie fav", "Copiándole el flow a Rosalía", "Amo tu nuevo look", "Ahora entiendo porqué a Anuel y Feid se les cae el pelo tanta presión", "Muchooo con demasiadooooo", "No ser puede ser más bonita", "ay no es normal mi obsesión por esta mujer","Parece una muñeca", "Un barbie humana 😍😘", "Ay pero, que es esto tan hermoso🔥", dijeron algunos.