Karol G, una de las artistas más relevantes de la música latina, ha despedido 2024 compartiendo con sus seguidores en redes sociales un emotivo resumen de todo lo vivido durante el año. En sus historias de Instagram, la cantante paisana de 33 años expresó su gratitud por los logros personales y profesionales alcanzados, destacando que no le alcanzó el tiempo para compartir todos los momentos que marcaron su año. A través de fotos y videos, Karol G compartió recuerdos que la llenaron de felicidad y que resaltaron lo significativo de su trayectoria.

En sus publicaciones, La Bichota mostró con entusiasmo los momentos más especiales de 2024. Aunque aseguró que aún tiene mucho material para compartir, dejó ver imágenes inéditas de sus vacaciones, viajes y momentos de descanso con su familia. También compartió momentos tras bambalinas con su colega El Ferxxo, brindando a sus seguidores una visión más cercana de su vida privada. “No me alcanzó el tiempo para compartir todo lo bueno que me pasó este año, pero aquí están algunos de los recuerdos que más me llenaron de felicidad”, expresó Karol G en su cuenta.

Un recuerdo que destacó fue su participación en la final de la Copa América entre Colombia y Argentina, donde interpretó el himno nacional. Aunque su look fue objeto de críticas y memes, Karol G no dudó en mostrar su sentido del humor al recordar el momento y compartir su experiencia con sus seguidores. "Fue un honor interpretar el himno, aunque no imaginé que mi look causaría tanto debate", bromeó la artista.

Uno de los grandes logros del año fue el homenaje de Madame Tussauds, el famoso museo de estatuas de cera, que rindió tributo a la exitosa carrera de Karol G con la creación de dos estatuas que capturan perfectamente su esencia. Para la cantante, ver su obra de arte fue un hito emocionante. “Es increíble que mi trabajo haya sido reconocido de esta manera, no lo puedo creer”, expresó Karol G al compartir imágenes de las estatuas.

Además de estos logros, el 2024 fue un año de récords para la cantante, destacando su gira Mañana será bonito World Tour. Durante esta gira, Karol G alcanzó hitos impresionantes, como llenar cuatro fechas consecutivas en el Santiago Bernabéu en España, lo que consolidó su estatus como una de las artistas más influyentes de la música latina. "Gracias a ustedes por todo el apoyo, cada presentación ha sido un sueño", dijo la cantante, agradeciendo a sus fans por su incondicional apoyo.

En sus historias, también destacó su viaje a Islandia, donde vivió la experiencia única de presenciar las auroras boreales, un fenómeno natural que marcó uno de los momentos más especiales del año. “Ver las auroras boreales fue como un sueño hecho realidad. Son esos momentos mágicos que te recuerdan lo afortunado que eres de estar vivo”, comentó Karol G, compartiendo imágenes impresionantes del fenómeno.

A lo largo de su resumen de fin de año, Karol G aprovechó para motivar a sus seguidores a seguir soñando en grande y trabajando por sus metas. “Decreten su 2025, piensen en grande, aunque crean que es imposible o no sepan cómo lo van a lograr, ¡solo háganlo!”, escribió la artista, transmitiendo un mensaje positivo y alentador a todos aquellos que la siguen. También habló sobre la importancia de reflexionar y agradecer lo bueno que sucede en la vida, mientras se aprenden de los errores para no repetirlos.