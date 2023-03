Karol G: mujer que trabajó con ella dijo que "no es un fenómeno musical" y explicó las razones

La mujer aseguró que el éxito de Karol G se debe a tres pilares fundamentales.

Realizar al lado de la misma protagonista el proyecto televisivo, le dio a Leonor la posibilidad de conocer de cerca la historia de vida de la joven paisa, razón por la que asegura no se puede describir como un fenómeno musical, ya que Karol trabajó durante más o menos 12 años para llegar a donde está, es decir, su éxito fue ascendente y no de 'sopetón' como le sucede a algunos cantantes.

Lee además: Video: Karol G 'perreó' junto a Feid en su concierto ¿A él se le fue la mano para otro lado?

Para Leonor Carolina Suárez su primer hit fue 'Mi cama' y desde ahí empezó a sonar su nombre dentro y fuera de Colombia, no obstante, la mujer también reconoce que el éxito que tiene ahora Karol G se debe a tres factores muy importantes que ha sabido sobrellevar la talentosa paisa: un trabajo persistente, su vinculo laboral con el productor Ovy On The Drums y que escribe sus canciones con cosas que ella siente y ha vivido.

"Ha trabajado duro y mucho. No es un fenómeno musical. Fueron 12 años antes de que pudiera pegar el tema ‘En la cama’. Tiene un proyecto musical muy sólido. Su relación desde el principio con Ovy On The Drums. Él la convierte a ella en una estrella y ella lo hace con él. Se deben mucho los dos. El tercer punto es sus letras. Karol G es cantautora. Ella no es una performace, ella escribe sus letras desde el principio. Es una mujer que ha sabido canalizar sus sentimientos en especial su desamor a través de sus canciones" indicó Leonor Carolina a un medio internacional.

Precisamente, relacionado con escribir sobre sus sentimientos, Suárez indicó que su álbum más personal es 'Mañana será bonito', pues en él, "relata" cómo fue su proceso de duelo tras la ruptura con Anuel AA, un hombre del que estuvo muy enamorada.

"Es la historia de una mujer que pierde un gran amor y está en pleno duelo y cómo salir de eso" dijo Suarez.

Te podría interesar: Video: Karol G en el 'El show de las estrellas' ¡Le sirvió la patadita de la buena suerte!

Asimismo, la Directora venezolana consideró como algo muy positivo que Karol G este trabajando en compañía de Noah Assad, manejador de Bad Bunny, pues según ella, le dará más visión internacional.