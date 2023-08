Karol G mostró 'nalga' y posó como toda una diabla, pero la criticaron: "Yailin se apoderó de ella"

Karol G quiso posar muy sensual y los fans no perdonaron.

A muchos les causó curiosidad por cómo estaba vestida en el video y por lo que estaba haciendo. Varios seguidores dijeron que se trataba de un "ritual" y hasta que se estaba pareciendo a Yailin 'la más viral'. Por otra parte, algunos aseguraron que su esencia había cambiado y que aquellos colores no la representaban.

Karol G ha cautivado a muchos, pero también dejó a varios con ciertas dudas de lo que se vendrán en su próximo sencillo. En los dibujos que se puede ver en la portada de este disco, aparece una muñeca vestida de diabla, una especie de serpiente, una abeja mala y un corazón con cara de malvado.

Esto ha generado todo tipo de comentarios, porque no saben el por qué del cambio de la intérprete de 'Mientras me curo del cora'. Por lo cual, los internautas no pudieron evitar dejar un mensaje al respecto.

"Está invocando al diablo 👿.... Es un ritual.....", "No me gusta para nada, no se debe", "imágenes de un demonio", "Qué video tan feo parece más ritual satánico", "qué decepción que te prestes Karol para eso siendo una gran artista", "Y en el otro video hablando de Dios", "No le veo sentido a que promuevas el single con un versículo S91", "Me parece una falta de respeto", "Cuándo vi el vídeo lo primero que pensé en Yailin", dijeron algunos.