Karol G le declaró su amor a Rihanna y reveló uno de sus grandes sueños

El más reciente tema de Rihanna será la canción principal de la banda sonora de 'Black Panther: Wakanda Forever'.

Recientemente, la cantante barbadense, Rihanna, reapareció con un nuevo trabajo musical, la canción que es el tema principal de la banda sonora de la película de Marvel, ‘Black Panther: Wakanda Forever”.

De tu interés: 'El Brayan' la rompió con su disfraz de Jota Mario

Mensaje de Karol G a Rihanna

Tras la noticia, Karol G no pudo contener su emoción y expresó sus sentimientos por medio de sus redes sociales. “Rihanna, ¡te Amo! Ojalá algún día te lo pueda decir mirándote a los ojos. No hay una persona en el mundo que me inspire más que tú", escribió la joven cantante.