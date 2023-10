Karol G: Las canciones que cantaría en su concierto en Colombia, ¿te la sabes todas?

Karol G emocionó a todos, al revelar los conciertos que hará en Colombia.

Karol G tiene a todos los colombianos pegados del techo, luego de que confirmara que llegará con su ' Mañana será Bonito Latam tour'. Luego de que fuera todo un éxito en Estados Unidos, dijo que no podía perderse la oportunidad de dar el mejor show en su país de origen. Por lo cual, varios quedaron impactados con dicha noticia.

La Bichota aseguró que dará un concierto inolvidable para todos, porque tiene muy presente a su país que la vio crecer y le dio esa oportunidad para crecer profesionalmente como lo ha hecho hasta el momento.

En este sentido, confirmó que llegará a Bogotá el próximo 5 de abril de 2024 y se cree que haya otra fecha, porque será todo un éxito. Ya que hará su mejor show. Y además habrá un concierto en Medellín por todo lo alto que será este primero de diciembre de 2023.

Karol G ha descrestado a todos con su belleza, talento y por la relación que tiene con Feid. Algunos creen que ellos tienen una relación falsa , sin embargo hasta el momento no han dicho nada.

Concierto de Karol G en Medellín: las canciones que tocaría

TQG

Bestie

Mi cama

El Barco

X si Volvemos

Tusa

Amargura

BichotaG

OKI DOKI

Una noche en Medellín (REMIX)

QLONA

Sejodioto

Poblado

Bichota

Carolina

Gatúbela

Tá OK (Remix)

Ocean

PERO TÚ

​​​​​​​A Ella

Créeme

Mientras me curo del Cora

Ojos Ferrari

Tus Gafitas

Cairo​​​​​​​

Mi ex tenía razón

Gucci Los Paños

200 Copas

MAMIII

Provenza

Provenza - REMIX Tiësto