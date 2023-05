Karol G hizo extraña publicación tras dedicatoria de Anuel AA, ¿le respondió?

Sin embargo, la canción ha generado controversia por sus letras, pues el artista dice: “Hace tiempo que ya no nos comemos, ya tienes novio, te echo de menos. Él no te entiende como yo te entiendo y ni te lo mete como yo te lo meto. Mejor que yo nunca va a ser, no, ni anotando mis truquitos en papel”, haciendo referencia a la supuesta relación que tiene la paisa con el también cantante Feid.