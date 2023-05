Karol G hará parte de la banda sonora de la película 'Barbie': "ganamos las lindas colombianas"

En el anuncio sale Barbie quien es interpretada por Margot Robbie leyendo un periódico, escrito en el que se revelaron algunos nombres de los artistas que harán parte de la banda sonora de la comedia, la cual contará la historia de la famosa muñeca de Mattel.

'Barbie the album' contará con la presencia de Dua Lipa, Nicki Minaj, Karol G, Ice Spice, Charli XCX, Khalid, Ava Max, PinkPantheress, Dominic Fike, FIFTY FIFTY, Kali, The Kid LAROI, HAIM, Lizzo, Tame Impala, Khalid, Ryan Gosling & more, artistas que son reconocidos en todo el mundo por gran talento.