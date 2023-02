Karol G habla por primera vez sobre la canción con Shakira: es todo un hecho

Miles de fans esperan el tema de las colombianas, pues será la unión de dos mujeres empoderadas y talentosas.

Sin embargo, desde hace un tiempo se rumora que la cantante de 'Te felicito' realizará una colaboración con Karol G, pero no se había dado mayor detalle al respecto. Hasta ahora, que la 'Bichota' decidió hablar al respecto y revelar unos cuantos secretos.

Además, este 14 de febrero, en su cumpleaños, la paisa recibió un mensaje de felicitaciones por parte de Shakira.