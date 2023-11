Karol G en Medellín: Cómo ver el concierto totalmente gratis

Recientemente, Karol G dejó impactados a todos con su gran presentación en los premios Billboard Music Awards 2023. A través de sus redes sociales mostró los mejores momentos de su show.

En donde cantó varios de sus grandes éxitos como 'QLona' que hace con Peso Pluma, O'jos Ferrari' con Justin Quiles & Angel Dior. Y finalmente mostró una parte de su nueva canción con Kali Uchis que se llama 'Labios mordidos'. Aquí está la letra de la nueva canción para que la pueda cantar con toda la emoción.

Te puede interesar: Karol G y Kali Uchis: se conoce una parte de la canción 'Labios mordidos'

Letra de 'Labios mordidos' de Karol G y Kali Uchis

Tremenda asesina con un flow para matar

Todo el mundo mira, pero a ella le da igual

KAROL y Kali Uchis

La combi perfecta pa' olvidarse de ese mal

Uh (oh, oh, oh, oh)

La nena está encendi'a, se me pega como un tattoo (como un tattoo)

Yo te doy garantía que nadie está más dura que tú (nadie como tú)

Que Dios me le bendiga ese culo que se pega, uh-uh

Como un tattoo, uh-uh

Es que una vez que yo le prendo, nunca paro, paro

Ten cuida'o, que yo no hablo, yo disparo, -paro

Yo sé que aún no sabes, te lo dejo claro, claro

Que jugar conmigo siempre sale caro

Reggaetón suave, labios mordidos

Diamantes que le bajan por el ombligo

A más de uno ya está perdido

Una muñequita de una peli 'e Tarantino (dame, papi)

Dale bien suave, estás advertido

Que es bien probable te envicies conmigo

Y si tú quieres de lo prohibido

Yo te doy duro, mami, yo te castigo

Uh (oh, oh, oh, oh)

La nena está encendi'a, se me pega como un tattoo (como un tattoo)

Yo te doy garantía que nadie está más dura que tú (nadie como tú)

Que Dios me le bendiga ese culo que se pega, uh-uh

Como un tattoo, uh-uh

Vea, yo soy suavecita como miel y coco

Siempre rica, dulce como arepas de choclo

Y solo con mi mira', ella se puso moja'

Tu novia se pone loquita cuando yo llego

María, Jenny, Catalina y Sonia

Amo a mis brasileñas y mis colombianas

Dominicanas, boricuas, amo a mis mexicanas

Y esta noche, soy lesbiana, tú me das las ganas

Uh-uh (oh, oh, oh, oh) (ay, papi)

La nena está encendi'a, se me pega como un tattoo (como un tattoo)

Yo te doy garantía que nadie está más dura que tú

Que Dios me le bendiga ese culo que se pega, uh-uh

Como un tattoo, uh-uh (bien duro)

La baby está agresiva con esa carita cute

La tiene bien montada y todos son either good

Faldita corta y gistro pa' salir por el sunroof

Ese culito suyo a to'a' las tiene mute

Un brillito de strawberry pa' bajarle

Callaíta' pa' que no lo sepa nadie

Muéstrame qué tiene' ahí pa' yo probarle

Que ya yo 'toy calientita, ven y cáele

Un brillito de strawberry pa' bajarle

Calla'ita pa' que no lo sepa nadie

Se desnudó y yo no dejaba de mirarle

Ese tatuaje en la espaldita me dejó sin aire

Uh (oh, oh, oh, oh)

La nena está encendi'a, se me pega como un tattoo (como un tattoo)

Yo te doy garantía que nadie está más chimba que tú (nadie como tú)

Que Dios me le bendiga ese culo que se pega, uh-uh

Como un tattoo, uh-uh

Ey, mami, cómo se le ve de rico ese tatuaje

¿Hasta dónde le llega? Muestre, pues, yo veo

Jajajaja