La nueva canción de Karol G tiene un estilo bastante tropical.

Canciones como 'Gatúbela', 'Mamiii', 'A ella', entre otras, fueron cantadas a todo pulmón por los asistentes al festival de la canción realizado en Chile, sin embargo, el atuendo de la paisa fue criticado por los internautas, pues para ellos, el corto vestido de color rosado con escote en su espalda no resaltó su figura, más bien era como algo envuelto en su cuerpo.

Debido a que el show de Karol G fue tan impecable, los organizadores del festival internacional de la canción Viña del Mar decidieron darle a la cantante el reconocimiento de la Gavitota de Plata y Oro, pero esto no fue lo más especial de la noche, pues la paisa mostró su buen corazón al dedicarle unas amorosas palabras a su hermana y al bailar con una niña en el escenario.

Otra de las sorpresas de la noche por cuenta de 'La Bichota' fue cuando decidió compartir un adelanto del que según ella es el primer Track de su álbum 'Mañana será bonito', el cual saldrá este 24 de febrero.

Lee además: Viña del Mar: Karol G brindó con los presentadores y el público ¡Pa' arriba, pal centro...!

La canción con un ritmo hawaiano habla de una mujer que pide tiempo porque aún está curando su corazón, pero que sabe que odo pasará y el día siguiente será mejor.

"Dame tiempo que no estoy en mi mejor momento, pero yo mejoro de a poquito... hoy estoy down, pero yo se que mañana será más bonito, diferente, otra vibra, otro ambiente.... y mientras me curo del corazón hoy salgo para aprovechar que hay sol, está bien no sentirse bien, es normal no es delito... estoy viva y más na' necesito" dice una estrofa de la nueva melodía de Karol G.