Karol G compartió adelantó de su canción en la película de 'Barbie' ¡Sabor colombiano!

Artistas como Dua Lipa, Nicki Minaj, Karol G, Ice Spice, Charli XCX, Khalid, Ava Max, PinkPantheress, Dominic Fike, FIFTY FIFTY, Kali, The Kid LAROI, HAIM, Lizzo, Tame Impala, Khalid, Ryan Gosling & more, harán parte de 'Barbie the album', melodías que amenizarán la esperada película.

Como parte de ello, Karol G decidió compartir un adelanto de lo que será su aporte musical a la película de 'Barbie', un clip que muestra una escena entre Barbie y Ken en la que de fondo se puede escuchar a la cantante paisa interpretar una canción que se rumorea se titula 'Watiti' y en la que la colombiana puso todo su talento.