Karol G lanza la casa por la ventana: anunció tour por Europa, ¿cuáles son los países?

En la cuenta oficial del tour de Karol, se confirmó que la 'Bichota' llegará a diferentes países a dar el mejor show de su vida. Entre los que están: Suiza, Alemania, Ámsterdam, Inglaterra, Francia, Italia, Bélgica, Portugal, España y Holanda.

En el 2019 fue la primera vez que la novia de Feid llegó al continente europeo, en donde demostró el gran talento que tiene. Los fans no pudieron evitar comentar acerca de este gran show que hará en Europa.

"Por un 2024 en un concierto de Karol G", "Like si la Bichota te va a dejar pobre, pero no te crea ninguna amargura y te sientes OKI DOKI", "Le voy a pedir al niño Dios que por fin me toque la gira de Europa", "Ajá quien quita y vuelva a disfrutar de esa experiencia por allá", "😍😍😍te amo patrona mía", dijeron algunos.