La cantante colombiana tuvo una profunda entrevista para hablar de su vida y su nuevo trabajo musical.

Pese a que el trabajo musical de la cantante paisa inicialmente era un reflejo de sus malas experiencias en relaciones tóxicas y de un sentimiento de rabia y tristeza en contra del amor, la llegada de una persona inesperada a su vida le dio un vuelco a las cosas, pues 'La Bichota' vio de otra manera lo sucedido y se volvió a dar la oportunidad de ser feliz.

"Yo no quería enamorarme de nuevo. No voy a intentar construir mi vida personal con nadie. Pero la vida acaba de traer a alguien a mi vida que es como sentirme feliz de nuevo, por lo que quería compartir momentos con otra persona de nuevo" indicó en una entrevista con The New York Times.

De acuerdo a lo dicho por Karol G al medio internacional, con cada una de sus canciones busca ayudar a quien lo necesite, pero también es una muestra de lo que es ella como persona y de cómo la música ha influido en distintos aspectos de su vida.

Sin lugar a dudas, 'Mañana será bonito' es uno de los álbumes en que la cantante paisa ha estado más abierta a sus fans, pues aunque contó que le dio un poco de miedo mostrarse tal cual es porque no es un ser humano perfecto, también lo hizo porque no quiere guardarse nada para sí misma, ya que siente la música ayuda a sanar.

"Cosas personales que tenía dentro, las soltaba en mis letras. La gente va a saber mucho de mi vida personal con mis canciones. Pero ya no quiero tener las canciones dentro de mí, porque sé que la gente puede sanar muchas cosas con la música. Escribir canciones para mí es una muy buena manera de curar cosas que no puedo explicar"

Del disco que se presume tiene algunas estrofas dedicadas a lo que pasó con su expareja el puertorriqueño Anuel AA, a la supuesta nueva relación amorosa con el cantante colombiano Feid y la indirecta de Shakira contra su exesposo Gerard Piqué en la canción 'TQG', hay que reconocer que la exploración de Karol G en nuevos ritmos fue un total acierto, pues sus colaboraciones musicales con Carla Morrison, Romeo Santos y otros, dejaron ver el talento que tiene la artista haciendo lo que ama, razón por la que según ella, le gusta tocar diferentes puertas sin importar el género musical que sea.

"Intento mostrar más al mundo lo que hago, en lugar de hacer cosas solo para abrir esa puerta. Quiero hacerlo con mi verdadera identidad. Si siento en mi mente que una canción tiene ese sentimiento, voy por ahí: 'Esto es un rock, esto es una salsa, esto es un corrido mexicano'"