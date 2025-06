Karina García, exintegrante de La casa de los famosos Colombia 2025, volvió a ser tema de conversación en redes sociales, pero esta vez no por las polémicas del reality, sino por un gesto que emocionó a muchos: la sorpresa que le preparó a su hija Isabella por su cumpleaños número 18.

La creadora de contenido, recordada por su paso controversial por el programa —donde rompió lazos con Yina Calderón, Laidy Tabares y La ToxiCosteña, con quienes conformaba el grupo de 'Las chicas fuego'—, ahora está enfocada en fortalecer lo más valioso para ella: su familia. Especialmente la relación con su hija mayor, Isabella, a quien tuvo cuando tenía solo 15 años y con quien mantiene un vínculo tan fuerte, que muchos las comparan con hermanas, no solo por su conexión, sino por el gran parecido físico que comparten.

En redes sociales, Isabella ha acompañado a su madre en múltiples eventos tras la salida de Karina del reality. Después de haber estado separadas por varios meses —primero porque Isabella vivió un tiempo en Estados Unidos con su abuela, y luego por los cuatro meses de aislamiento de Karina en el programa—, ambas han afirmado que no quieren perder tiempo y están decididas a celebrarse mutuamente en cada ocasión.

Y los 18 años de Isabella no fueron la excepción. Desde la noche del 24 de junio, Karina y su pareja, Andrés Altafulla (ganador de la segunda temporada de La casa de los famosos), compartieron en vivo momentos íntimos en familia: cocinaron juntos, se rieron y esperaron a la medianoche para cantarle el cumpleaños feliz a la joven.

Al día siguiente, Karina mostró a través de sus historias de Instagram una serie de sorpresas preparadas para Isabella: un desayuno especial, un peluche gigante, un ramo de rosas y un letrero con el mensaje “Feliz cumpleaños, princesa”. Mientras le mostraban los regalos, Karina no pudo ocultar su emoción y le dedicó un mensaje lleno de amor: “Gracias por haberme elegido como mamá. Te amo con todo mi corazón. Feliz cumpleaños, hijita mía”.

La escena enterneció a sus seguidores, quienes no tardaron en llenar los comentarios de buenos deseos para la joven. Pero eso no fue todo. Días antes, Karina había dejado entrever que el regalo principal podría ser aún más grande. En una de sus historias se le vio grabando a Isabella mientras esta conducía su carro y decía: “Alguien ya casi cumple años y está practicando para ver si se gana un regalito”. Esto encendió los rumores de que Karina podría estar considerando regalarle un carro a su hija por su mayoría de edad, aunque aún no lo ha confirmado.

Por su parte, Isabella, quien ya acumula más de 800 mil seguidores en Instagram, publicó una emotiva historia agradeciendo a su familia: “Los amoo familiaa, lo son todo para mí”. Entre los comentarios, sus fans le desearon un feliz cumpleaños y aplaudieron el cariño y dedicación de Karina como madre.