Desde su ingreso a La Casa de los Famosos Colombia,Karina García se ha convertido en una de las figuras más comentadas del reality. La modelo paisa, que ya era conocida en redes sociales, ha llamado la atención por su estilo de vida y sus opiniones sobre las relaciones de pareja.

Antes de su participación en el programa, Karina ya había protagonizado titulares debido a sus declaraciones sobre los hombres, el dinero y los lujos que disfruta. En una entrevista con Mujeres sin Máscaras, la influencer dejó clara su perspectiva, generando todo tipo de reacciones.

¿Qué piensa Karina García sobre los hombres?

Karina ha sido muy honesta respecto a sus preferencias en las relaciones. Según ella, los hombres proveedores son su tipo ideal, ya que le gusta recibir atenciones y detalles costosos.

"Yo atiendo a mi hombre, pero de otra manera. A nosotras nos gusta un hombre proveedor. La que diga que no, es mentirosa o nunca ha tenido uno", aseguró en su entrevista.

La creadora de contenido considera que sus parejas siempre la han tratado como "una princesa", por lo que no ve nada de malo en que un hombre le brinde estabilidad y comodidades.

¿Karina ha gastado millones con el dinero de sus parejas?

Uno de los momentos más llamativos de su entrevista con el streamer Dimelo King fue cuando reveló que una de sus exparejas le otorgó una tarjeta de crédito ilimitada.

"Tuve un novio que me dio una tarjeta Black sin límites. Podía comprar lo que quisiera sin preocuparme. Él me amaba y me trataba como una reina. Me decía: ‘Mi amor, no te preocupes, gasta sin límite’", contó Karina.

Cuando le preguntaron cuánto solía gastar mensualmente, afirmó que, aunque no derrochaba excesivamente, llegaba a desembolsar entre 60 y 70 millones de pesos al mes (aproximadamente 16.120 dólares). "Yo gastaba en bobaditas, productos para la piel, ropa... No abusaba tanto, la verdad", explicó.

