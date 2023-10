Justin Timberlake reacciona frente a las fuertes declaraciones de Britney Spears

Un vistazo al enfoque de Justin Timberlake en medio del revuelo provocado por las declaraciones de Britney Spears.

La famosa cantante Britney Spears ha sacudido al mundo con una entrevista reveladora en la que adelanta detalles de su próximo libro autobiográfico, titulado 'The Woman in Me' ('La Mujer en Mí'). Una de las revelaciones más impactantes fue un episodio traumático que vivió durante su relación con el también cantante Justin Timberlake.