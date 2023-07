Julio Cesar Herrera no estará en la nueva temporada de 'Betty, la fea'

De manera inmediata, varios internautas comentaron la publicación del actor y algunos afirmaron que no será lo mismo Ecomoda sin ‘Freddy’ y sus particulares apuntes.

"Si no entras no es éxito, tu eras la alegría de la novela los gritos y humillaciones a la peliteñida no lo eran todo jajaja, te quiero ver ahí Julio Cesar Herrera", "obvio bobis, tiene que estar ahí si no que chiste, usted es parte del sazón que le dio toque a la novela", "¿Cómo así? De ser verdad, Betty no puede arrancar sin ti, no sería lo mismo, discúlpame pero perdóname", estos fueron algunos de los comentarios.

Mientras se conocen nuevas noticias de esta gran secuela de ‘Betty, la fea’, Lorna Cepeda, Natalia Ramírez y Julio Cesar, se encuentran dando una gira nacional de su obra de teatro llamada “El Diván Rojo”