Juliana Velásquez reveló que periodista le dijo que cantaba porque no conseguía más trabajo en TV

Juliana Velásquez se destapó y reveló los momentos difíciles que pasó para llegar donde está.

Muchos la recuerdan por sus excelentes actuaciones en la televisión, sin embargo, la vida la tenía preparado el camino de la música. Desde un comienzo aseguró que fue muy duro para ella, porque nadie creía en su talento. De pronto un día todo empezó a cambiar.

En las primeras entrevistas, Juliana empezó a toparse con diferentes cosas. Una periodista le dijo en una entrevista, que ella estaba cantando, porque no conseguía trabajo en televisión.

"Esa fue mi primera entrevista como cantante, imagínate. Yo pude haber dicho que no voy a hacer esto nunca más, pero no. Yo decidí parar cuando hice ‘Enséñame’, dedicarme a componer y estudiar mi sonido. Y yo pensé que no tenía nada importante que decir a través de la música", expresó.

Además, dijo que padeció varios trastornos y tocó fondo. "Darme cuenta que estaba perdiendo mi voz, de la cantidad de veces que vomitaba en un día, de una cantidad de cosas ya fueron en la cara. El suicidio de una persona, que ahí yo dije, qué es el arte. No puedo esperar como actriz contar un personaje que cuente eso".

Por lo cual, luego de aquel suceso, ella decidió tomar el camino de la música para soltar todo lo que ella sentía. Además, habló sobre aquellos momentos que la marcaron para siempre.

"Yo tuve tres momentos, el primero fue cuando voy al médico y encuentro en mi mano restos de sangre. Estaba tan enferma que ni lo asocié. La segunda fue la pérdida de una de mis alumnas en la escuela de teatro. Tomó una decisión fatal. La tercera, hice las primeras canciones y se las muestro a mis amigas y se atacan a llorar y me dicen que son bulímicas", finalizó Juliana Velásquez.