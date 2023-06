Juliana Galvis habló sobre la tensa relación con una compañera de MasterChef: "qué hueso"

La actriz reveló por qué había una mala relación con una de sus compañeras, aunque trataba de disimularlo, parece que no lo logró.

Una de las participantes que ha recibido el cariño de los televidentes es la actriz Juliana Galvis, quien confesó que antes del programa no tenía relación alguna con la cocina y por eso se le ha dificultado algunas preparaciones.

En medio del programa se pudo ver algunos roces entre la actriz de "Perfil falso"y otra compañera de set, Carolina Acevedo, actriz de "La ley del corazón" y "Nuevo rico, nuevo pobre".

Las presentadoras del programa 'Bravísimo' no dejaron pasar la oportunidad y le preguntaron por la relación que llevaron las actrices en MasterChef, por las habladurías de una posible enemistad.

La bumanguesa aseguró que aunque habían trabajado juntas en varias producciones, hace un tiempo surgieron diferencias que las han alejado; hasta confesó que en algún momento, cuando le preguntaron por una persona que le cayera mal en todo el mundo, ella contestaba que era Carolina Acevedo.

Tanto así que cuando se enteró de que estarían juntas en el reality de cocina, casi no lo cree. “Yo decía: esto es un chiste. Me tocaba irme y devolverme todos los días en el carro con ella porque teníamos la misma ruta y yo decía: esto no puede ser, ¡de verdad qué hueso!”.

Sin embargo, las discordias no duran para siempre; así que tomó la iniciativa para invitar a Carolina a una copa de vino y arreglar las diferencias. En ese momento cada una expresó qué cosas le molestaba y sobre lo que sentían.

"Nos dimos un abrazo y desde ahí nos volvimos las más amigas, pero amigas de verdad, de corazón. Chuleamos las cosas”, indicó.