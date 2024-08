Julián Trujillo, conocido por su participación en La Casa de los Famosos Colombia, está listo para dar un nuevo giro a su carrera con una serie de emocionantes proyectos en el Canal RCN. El actor, quien sorprendió al público con su carisma y habilidades estratégicas en el reality show, ha estado preparando su próximo papel en una telenovela que promete capturar la atención de los televidentes.

Nuevos proyectos para Julián Trujillo en el Canal RCN

Trujillo ha revelado que está trabajando en un nuevo personaje para una telenovela en el Canal RCN, una noticia que ha generado gran expectativa entre sus seguidores. Durante una reciente visita a Medellín, donde acompañó a su pareja, la actriz Susana Rojas, en el rodaje de una nueva serie, Trujillo compartió detalles sobre su futuro profesional. “El canal se ha portado muy bien conmigo, me ha dado la oportunidad de castear y me ha tenido en cuenta para varios proyectos futuros”, afirmó el actor. Esta colaboración con el Canal RCN marca una nueva etapa en su carrera, que parece estar llena de posibilidades.

En cuanto a su futuro en el Canal RCN, Trujillo ha mencionado que está entusiasmado con varios proyectos en desarrollo. “Vienen unos proyectos muy lindos que van a arrancar en el canal, estoy muy emocionado por empezar”, reveló. Entre los proyectos mencionados están nuevas versiones de exitosas producciones como Simplemente Alicia o La Hija del Mariachi. La posibilidad de participar en estos proyectos destaca la creciente demanda de su talento en la televisión colombiana.

¿Regresará a La Casa de los Famosos?

Trujillo también dejó la puerta abierta para futuras participaciones en reality shows. A pesar de su éxito en La Casa de los Famosos Colombia, el actor no descartó la idea de volver a un reality en ediciones internacionales o futuras versiones del programa. “Por alguna de las cosas que me destaqué fue por ser estratega... y sí, ¿por qué no? Más adelante podría ser”, comentó. Esta afirmación ha generado especulaciones entre sus fans sobre una posible reaparición en el programa o en otras versiones del reality.

