Juicio por plagio de Ed Sheeran: demandante se desmayó dos veces en el tribunal

En los últimos días, Ed Sheeran ha estado en tendencia por un supuesto plagió. El artista británico empezó un juicio en el que debe demostrar que su éxito 'Thinking Out Loud' es la copia de 'Let's Get It On' (de Marvin Gaye). La melodía que sería, "la original", es de 1973 y la otra es de 2014, que ha sido todo un éxito.