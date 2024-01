Alejandro Riaño es quien le da vida al personaje de 'Juanpis González' y ha hecho reír a más de uno con los diferentes shows que hace. Luego de un par de días, los sube a su canal de YouTube, en donde ha llevado a varios famosos a revelar datos sobre su vida. Además, acerca de ciertos detalles que varios fans quieren saber.

Hace un par de días, 'Juanpis' subió un video en donde hizo un especial para el 28 de diciembre. Allí mostró las entrevistas que más lo marcaron y también lo bueno que la pasó con cada uno de los invitados. Sin embargo, varios le estaban preguntando por la reunión que tuvo con Feid, ya que muchos la estaban esperando para ver esas confesiones que iba a hacer.

¿Por qué Juanpis González no publicó entrevista de Feid?

"El man, en nuestro show tomó una marca de un trago muy famoso y luego llegó otra marca y lo patrocinó. Por ese tema no va a salir este show, porque sale tomando esa botella a dos manos. Por lo cual, no va a salir hasta que no vuelva", expresó Juanpis.