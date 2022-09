Juanes y su 'empujoncito' a otros artistas colombianos: "abrió el camino para muchos"

La historia fue contada en la presentación oficial de su libro

En el Teatro Colón de Bogotá se hizo la presentación oficial del libro de Juanes “1.577.836.800 segundos de vida”, que tiene como propósito mostrar la historia del artista y además de celebrar sus 50 años como uno de los exponentes del género pop más importantes de Colombia.

En conversación con RCN Mundo, Diego Londoño, periodista del libro indicó que “a Juanes se le debe una historia, le ha dado tantas alegrías a Colombia y es un sueño que ya tenía desde hace 12 años, yo vengo haciendo historias musicales y tocaba el momento de Juanes”.

Relató que “fue una premonición, él (Juanes) mismo fue el que me propuso hacerlo y pues hace tres años y medio arrancamos esta historia que planeamos para sus 50 años de vida y tuvimos la oportunidad de presentarla ayer en el Teatro Colón, es un libro que revisa toda la arquitectura emocional, musical, artística y de humanidad de Juanes”.

Comentó que la aterrizó como “un humano cualquiera, que cuenta sus historias, sus miedos y sus anécdotas más grandes”.

“Juanes tiene humanidad”

Por otro lado, aseguró que para hacer la historia tuvo que ser la sombra de Juanes y realizar un trabajo de reportería para poder transmitir la historia completa del artista y lo que él quería transmitir.

“Lo importante más allá es su familia, su tranquilidad, pues me he dado cuenta el gran amigo que es. Me sorprende mucho que sus amigos del colegio, de la universidad, sigan ahí, pues él por supuesto tiene muchos amigos que son muy famosos, pero se rodea de los amigos que lo han acompañado toda la vida”, mencionó.

“Yo hice un ejercicio de sombra persiguiendolo a él como un cronista, pensando que va a ser durante mucho tiempo, entendiendo qué significa ser Juanes, porque es difícil, es una cosa muy compleja”.

“Me sucedió algo que me mostró mucho esa humanidad y es que cuando yo viaje desde Medellín a Estados Unidos a vacunarme, estaba en uno de los ensayos y el aire acondicionado estaba muy fuerte, yo estaba temblando de la fiebre no se imaginan lo mal que estaba”

“Y Juanes se bajó y me dijo ‘viejo ¿cómo estás? ¿todo bien?’ y yo le digo “no Juanes, me acabo de vacunar, estoy enfermo’ y él se quita su chompa y me la da y eso por supuesto me da como la impresión de un acto generoso y bonito”, agregó.

Mencionó que fueron 50 personas las que entrevistó, para retratar 50 años a través de 50 capítulos, por el símbolo mismo de ese número 50, que es el cumpleaños.

El referente para muchos artistas

Mencionó que en el año 2000 arrancó la carrera como solista de Juanes, “justamente en ese año 2001, él recibió siete nominaciones a los Latín Grammy, no había pasado con ningún colombiano y ahora tiene 26 Latín Grammy y pues tener esos reconocimientos lo convierte en el mayor ganador de Latín Grammys en Colombia”, aseguró.

“Él abrió el camino a lo que estamos hoy viviendo en Colombia, eso es la importancia que tiene Juanes en Colombia y sin eso no existiría justamente la carrera de J Balvin y la de Maluma ni la de Karol G, por supuesto eso no tiene que ver directamente con ellos pero es abrir el mercado y la industria musical. Juanes, empezó abrir una lupa en Colombia”, finalizó.