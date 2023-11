Juanes ofrece su casa por Airbnb: ¿Cómo quedarse una noche totalmente gratis?

Las personas que reserven podrán observar Antioquia a través de los ojos de Juanes.

“Nunca he abierto las puertas de mi casa como en esta ocasión. Esta es la invitación más personal que he hecho hasta ahora para que quienes me han acompañado a lo largo de mi carrera, y son fanáticos de viajar y conectar con la naturaleza, puedan reservar uno de mis espacios favoritos en el mundo en Airbnb”, aseguró Juanes.

Juanes: cómo reservar la casa en Airbnb