El carismático actor Juan Pablo Urrego, reconocido por su destacada actuación en la telenovela 'Rigo', producción basada en la vida del ciclista Rigoberto Urán, participó recientemente en la dinámica del Instagram del Canal RCN "Preguntas Random", donde reveló varios aspectos de su vida.

La curiosidad no tuvo límites, y el actor respondió con humor a la pregunta de qué compraría si ganara un dólar por cada beso que ha dado. "Me podría comprar una ropita o unos tenis", expresó, haciendo alusión a sus encuentros en pantalla con diversas actrices.

Al abordar temas más personales, Juan Pablo compartió su opinión sobre las "red flags" en una relación, señalando que las actitudes problemáticas y la falta de adaptación son aspectos que considera alarmantes. También reveló su lado más tranquilo y hogareño al describirse como "un 10, pero soy un abuelito, no me gusta rumbear, no me gusta salir, soy medio aburrido en este sentido".

En un momento de sinceridad, Urrego confesó con quién estaría esposado por 24 horas: la reconocida actriz Sandra Reyes, con quien ha compartido escenas en varias producciones y, a pesar de eso, apenas se conocían. El actor expresó su admiración por ella y la buena relación que han desarrollado.

