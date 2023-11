Juan Pablo Raba: a puño limpio para proteger a sus bebés

¿Qué hizo Juan Pablo Raba frente a los ladrones?

La valentía de Raba se reveló en su respuesta a la adversidad. Cuando se dio cuenta de que los delincuentes se acercaban, no dudó en enfrentarlos para proteger a sus amados hijos. "Como se dieron cuenta de que yo ya me estaba preparando para recibirlos, a mí me empezaron a dar golpes. Claramente, uno tiene dos opciones ahí. Yo creo que lo hacen para amedrentarlo a uno y para dejarlo quieto en primera", comentó el actor.

El momento decisivo llegó cuando uno de los asaltantes intentó tomar a su hija. Raba no dudó en actuar con determinación y ferocidad, golpeando a los ladrones para proteger a sus seres queridos. "Después, en ese momento, lo golpeo a él, veo cómo uno va agarrar a mi hija y en ese momento logro darle un golpe muy fuerte a ese y, como te digo, en ese momento, yo pensé: 'Acá toca el todo por el todo'", afirmó Juan Pablo Raba.

"Se relajaron y expresaron: 'No, espere, no queremos causarles daño a usted ni a sus hijos'. En ese momento, yo también me calmé", relató el actor. Para Juan Pablo Raba, esta experiencia brindó a sus hijos una valiosa lección: "Lo más significativo de todo fue que pude explicarles a mis hijos lo que estaba ocurriendo. Casi en tiempo real, experimentamos una lección de vida sobre cómo abordar situaciones tan complejas. Pero, sobre todo, lo esencial es que, a través de la comunicación, las situaciones pueden resolverse".