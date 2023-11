Juan Pablo Raba fue asaltado mientras estaba con sus hijos: le robaron hasta el anillo de matrimonio

Juan Pablo Raba mostró cómo lo golpearon y reveló detalles de los hechos.

"Tal vez, este sea el history que uno no quisiera nunca tener que poner, pero bueno. Me asaltaron, estaba con mis hijos en la montaña caminando. Cinco personas me quitaron el teléfono, el reloj y mi anillo de matrimonio", aseguró Raba.

"Estamos bien afortunadamente, y si llegan a recibir algún mensaje o algo extraño de mi parte o solicitud, que sepan que no soy yo. Y bueno, a cuidarse por ahí", puntualizó.