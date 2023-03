Juan Duque responde si esta escondiendo a su nueva novia: "no la muestra porque no es famosa"

El cantante recibió cientos de comentarios luego de confirmar que está en una nueva relación tras terminar con Lina Tejeiro.

Cabe recordar que se rumoró por largo tiempo que la ruptura de esta relación se habría dado por una infidelidad del cantante.

Luego de que el artista revelara una foto en su cuenta de Instagram en la que aparece agarrando la mano de una mujer, y con la que hizo entender que está sanando su corazón, le preguntaron directamente si está escondiendo a su nueva pareja.

Aseguró que él no está escondiendo a nadie, pero no quiere exponer a su nueva pareja a la crítica pública.

"Yo estoy dejando saber que estoy en una relación; saqué la canción 'María' y me puse a hablar mucho de eso; pero eso se llama salud mental, no es esconderla, es simplemente no mostrarla al ojo público porque es como exponer a una persona a que hable mal o a que digan que por qué le pidió el cuadre de esa manera, que el regalo de cumpleaños tan chichipato, que esto que lo otro. No hay necesidad"

Respondió esto a través de sus historias de Instagram y la publicación fue rescatada por una cuenta dedicada a seguir la vida de los famosos en las redes sociales.

"Lo disfrutamos los dos y así es mejor", concluyó.

Su respuesta generó cientos de reacciones por parte de los cibernautas, algunos apoyan su explicación mientras otros encuentran otras teorías.

"Es mejor mantener la identidad de tu nueva novia oculta", "no la muestra porque no es famosa, no hay fama de dónde colgarse como cuando Lina", "mijito pero no desaprovechó para tirarle vainazos a Lina", "es mejor la privacidad en la relación", "déjenlo vivir", se lee en los comentarios.