Juan Duque le 'echó los perros' a Aida Victoria Merlano, ¿conquista a la vista?

Juan Duque ha sido bastante polémico por sus relaciones. La que más impactó fue la que tuvo con Lina Tejeiro, porque no les fue muy bien y solo alcanzaron a estar cerca de 4 meses.

Su noviazgo lo oficializaron cuando ella estaba en el hospital por un tema de los riñones. Él le llevó un cartel, en donde le preguntaba si quería con estar con él y ella dijo que sí. Si embargo, después de esto, no se les volvió a ver juntos. Tiempo después confirmaron que ya se habían separado.

Además, todo se dio muy rápido. Entre mensaje y mensaje se fueron enamorando, hasta él, que es cantante, le dedicó unas lindas palabras en Twitter y la conquistó.

"Me enteré que estás solita, una así de chimba es lo que mi vida necesita. El tiempo corre y no puedo esperar porque yo sé que te pueden robar. Estoy loco por ti, lo digo, hablo mucho de ti conmigo. Tú eres mi 11 24/7. No importa el pasado, te quiero en presente, si vas a estar un poco en mi mente, por lo menos ponte un poco indecente”.